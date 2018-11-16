toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Англия в прощальном матче Руни разгромила США

00:15 41 Читати українською
Англия в прощальном матче Руни разгромила США
Уэйн Руни / ФК Манчестер Юнайтед

Уэйн Руни провел свой последний матч в футболке сборной Англии, а его команда в товарищеском матче разгромила США (3:0).

Сборная Англии на Уэмбли принимала хозяина ЧМ-2026 США. Поединок стал последним для легендарного нападающего Уэйна Руни в футболке "трех львов". Сам "шрек" вышел на поле в начале второго тайма уже при счете 2:0 в пользу хозяев.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон

Форвард Борнмута Каллум Уилсон забил свой дебютный гол за национальную команду, установив окончательный результат во встрече. 18 ноября подопечные Гарета Саутгейта на Уэмбли сыграют против Хорватии в решающем матче Лиги наций.

Товарищеские матчи

Англия – США – 3:0

Голы: Лингард, 26, Александр-Арнольд, 27, Уилсон, 77

Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболу

Товарищеские матчи

Англия - США: Четверг 15 ноября 2018

Англия
Матч окончен
3 : 0
США
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мир США США Англия - США Уэйн Руни Уэйн Руни Англия Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
47
мин
Нидерланды
21:45
Франция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук