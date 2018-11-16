Англия в прощальном матче Руни разгромила США

Уэйн Руни провел свой последний матч в футболке сборной Англии, а его команда в товарищеском матче разгромила США (3:0).

Сборная Англии на Уэмбли принимала хозяина ЧМ-2026 США. Поединок стал последним для легендарного нападающего Уэйна Руни в футболке "трех львов". Сам "шрек" вышел на поле в начале второго тайма уже при счете 2:0 в пользу хозяев.

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Форвард Борнмута Каллум Уилсон забил свой дебютный гол за национальную команду, установив окончательный результат во встрече. 18 ноября подопечные Гарета Саутгейта на Уэмбли сыграют против Хорватии в решающем матче Лиги наций.

Товарищеские матчи

Англия – США – 3:0

Голы: Лингард, 26, Александр-Арнольд, 27, Уилсон, 77

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