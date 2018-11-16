Форвард ДС Юнайтед Вейн Руні попрощався зі збірною Англії та її вболівальниками.

Вейн Руні у своєму Твіттер написав прощальне повідомлення збірній Англії та її вболівальникам. "Шрек" виступав за "трьох левів" з 2004 по 2017 роки, а товариський матч із США (3:0) став для нього прощальним.

Англія – США – 3:0 – відео голів та огляд прощального матчу Вейна Руні

"Дякую вболівальникам збірної Англії за підтримку сьогодні і протягом багатьох років, я дуже вдячний. Подорож, яку я ніколи не забуду", – написав Руні.

Зараз форвард виступає у складі американського ДС Юнайтед і провів дуже хорошу частину сезону-2018 в МЛС, витягнувши вашингтонців у плей-офф. Щоправда, там команда спіктнулась вже в 1/8 фіналу, у бойовому матчі програвши Коламбус Крю в серії пенальті. До речі, "шрек" свій 11-метровий не забив.

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