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Англия – США – 3:0 – видео голов и обзор прощального матча Уэйна Руни

08:28 148 Читати українською
Англия – США – 3:0 – видео голов и обзор прощального матча Уэйна Руни
Англия – США – видео голов и обзор прощального матча Уэйна Руни / Фото твиттер England

Англия разгромила сборную США в спарринге. Форвард Уэйн Руни провел последний матч в футболке "трех львов". Смотрите видео голов и обзор матча Англия – США.

Сборная Англии на Уэмбли принимала хозяина ЧМ-2026 США. Поединок стал последним для легендарного нападающего Уэйна Руни в футболке "трех львов". Сам "Шрек" вышел на поле в начале второго тайма уже при счете 2:0 в пользу хозяев.

Руни планирует начать тренерскую карьеру

В конце встречи форвард Борнмута Каллум Уилсон забил свой дебютный гол за национальную команду, установив окончательный результат во встрече.

Товарищеские матчи

Англия – США – 3:0

Голы: Лингард, 26, Александр-Арнольд, 27, Уилсон, 77

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Товарищеские матчи

Англия - США: Четверг 15 ноября 2018

Англия
Матч окончен
3 : 0
США
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