Англия – США – 3:0 – видео голов и обзор прощального матча Уэйна Руни

Лига наций — 10:52 98
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Словакия – Украина: стала известна официальная заявка подопечных Шевченко на матч Лиги наций
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Словакия – Украина: анонс матча Лиги нацийЛига наций — 08:00 424
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Пятов или Бойко: кто же лучший вратарь для сборной Украины прямо сейчасСборная Украины — 15 нояб 376
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Словакия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЛига наций — 15 нояб 652
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Сегунда, ти – космос: чому Зозуля та ще два українці стали частиною унікального явища в іспанському футболіИспания — 15 нояб 835
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