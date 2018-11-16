Англия – США – 3:0 – видео голов и обзор прощального матча Уэйна Руни

Англия разгромила сборную США в спарринге. Форвард Уэйн Руни провел последний матч в футболке "трех львов". Смотрите видео голов и обзор матча Англия – США.

Сборная Англии на Уэмбли принимала хозяина ЧМ-2026 США. Поединок стал последним для легендарного нападающего Уэйна Руни в футболке "трех львов". Сам "Шрек" вышел на поле в начале второго тайма уже при счете 2:0 в пользу хозяев.

Руни планирует начать тренерскую карьеру

В конце встречи форвард Борнмута Каллум Уилсон забил свой дебютный гол за национальную команду, установив окончательный результат во встрече.

Товарищеские матчи

Англия – США – 3:0

Голы: Лингард, 26, Александр-Арнольд, 27, Уилсон, 77