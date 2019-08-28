Руни обвинил журналистов в клевете относительно супружеской измены

Легенда Манчестер Юнайтед, а ныне игрок ДС Юнайтед Уэйн Руни заверил, что сохраняет верность своей жене.

Недавно британское издание The Sun опубликовало фото, на котором неизвестный в компании привлекательной девушки находятся в гостинице, где базируется ДС Юнайтед. В издании убеждали, что на фото именно Уэйн Руни, хотя лица не видно.

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"На прошлой неделе The Sun опубликовал статью на первой полосе, в которой все выглядело так, будто я привел девушку в командный отель. Они знают, что это неправда, и я этого не делал. Они используют мое имя и фамилия моей семьи ради продаж газеты.

Ничего не произошло в ту ночь в Ванкувере между мной и любой девушкой. Я не заходил в лифт наедине с девушкой, которая изображена на фото в фойе отеля. Девушка, которая изображена на фотографиях в клубе, была просто одной из многих, кто невинно попросил автограф и сфотографироваться.

Снимки, опубликованные The Sun, были сделаны вольнонаемным фотографом, который следует за мной и моими партнерами по команде, чтобы делать фото издалека без нашего ведома или разрешения.

Кадры, проданные в газету, были отобраны и отредактированы, чтобы создать сенсационную и совершенно ложную статью обо мне. Вся эта история – клевета. Она вредит моей семье, и это не то, с чем я готов мириться", – написал Руни в твиттере.

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