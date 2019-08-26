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Руни вновь изменил и получил от жены ультиматум, рискующий похоронить карьеру форварда

12:36 229 Читати українською
Руни вновь изменил и получил от жены ультиматум, рискующий похоронить карьеру форварда
Уэйн Руни / PA

Бывший форвард английского Манчестер Юнайтед Уэйн Руни вновь столкнулся с проблемами в семейной жизни. Его жена Колин может круто изменить карьеру нападающего американского ДС Юнайтед.

Жена ветерана прилетела в США после того, как фотографии амурных похождений Руни появились в прессе, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, Колин требует от Уэйна досрочно расторгнуть контракт с ДС Юнайтед и вернуться в Англию. Жена форварда устала от жизни в Штатах, где, по ее словам, вынуждена следить за пятью детьми – четырьмя сыновьями и самим Уэйном, который постоянно ввязывается в различные приключения.

О вероятной измене Руни стало известно на выходных. Медиа опубликовали фото, на котором 33-летний англичанин садится в лифт с неизвестной брюнеткой после 7-часовой вечеринки с друзьями. Форвард за вечер изрядно развлекся, в частности, побывав в двух клубах, общаясь с тремя девушками и попрыгав в джакузи в квартире друзей.

Напомним, что ранее Дерби Каунти объявил о назначении Руни играющим тренером. Опытный нападающий должен был вернуться в Англию в январе 2020 года. Однако, теперь ему вероятно придется выкупить свой контракт у ДС Юнайтед и вернуться на Альбион уже осенью.

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