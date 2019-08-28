Руні звинуватив журналістів у наклепі щодо подружньої зради

Легенда Манчестер Юнайтед, а нині гравець ДС Юнайтед Вейн Руні запевнив, що зберігає вірність своїй дружині.

Нещодавно британське видання The Sun опублікувало фото, на якому невідома особа в компанії привабливої дівчини перебувають у готелі, де базується ДС Юнайтед. У виданні переконували, що на фото саме Вейн Руні, хоча обличчя особи не видно.

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"Минулого тижня The Sun опублікував статтю на першій шпальті, в якій все виглядало так, ніби я привів дівчину в командний готель. Вони знають, що це неправда, і я цього не робив. Вони використовують моє ім'я та прізвище моєї сім'ї заради продаж газети.

Нічого не сталося в ту ніч у Ванкувері між мною і будь-якої дівчиною. Я не заходив у ліфт наодинці з дівчиною, яка зображена на фото в фойє готелю. Дівчина, яка зображена на фотографіях в клубі, була просто однією з багатьох, хто невинно попросив автограф і сфотографуватися.

Знімки, опубліковані The Sun, були зроблені вільнонайманим фотографом, який слідує за мною і моїми партнерами по команді, щоб робити фото здалеку без нашого відома або дозволу.

Кадри, продані в газету, були відібрані і відредаговані, щоб створити сенсаційну і абсолютно неправдиву статтю про мене. Вся ця історія – наклеп. Вона шкодить моїй родині, і це не те, з чим я готовий миритися", – написав Руні в твіттері.

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