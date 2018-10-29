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Руни не собирается возвращаться в Европу на время межсезонья в MLS

27 октября 11:42 43 Читати українською
Руни не собирается возвращаться в Европу на время межсезонья в MLS
Уэйн Руни / фото: Planet Football

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни заявил, что не рассматривает вариант с арендой в один из европейских клубов на время перерыва в MLS.

Напомним, регулярный сезон в MLS заканчивается в октябре, после чего продолжается стадия плей-офф, которая завершается в декабре. После этого до марта в чемпионате продолжается межсезонье, на время которого известные игроки часто отправляются в аренду в европейские клубы.

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Однако экс-звезда МЮ и сборной Англии Уэйн Руни, который защищает цвета ДС Юнайтед, не рассматривает такой вариант.

"Я не собираюсь ехать в аренду зимой во время перерыва в MLS. Думаю, что посвящу себя ДС Юнайтед. В межсезонье останусь в США, чтобы проводить больше времени со своими детьми, которые ходят в местную школу. Вернусь в Англию только во время рождественских каникул, чтобы увидеться с семьей и друзьями.

Я не думаю, что будет правильно летать туда-обратно и выступать в аренде за другую команду", – цитирует Руни ESPN.

Напомним, Руни выступает за ДС Юнайтед с июля этого года. 33-летний англичанин уже забил 12 голов.

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Мир Трансферы Уэйн Руни Уэйн Руни МЛС ДС Юнайтед ДС Юнайтед
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