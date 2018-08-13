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Руни в гениальном подкате спас пустые ворота и сразу же отдал ассист – невероятная победа ДС Юнайтед

12:07 121 Читати українською
Руни в гениальном подкате спас пустые ворота и сразу же отдал ассист – невероятная победа ДС Юнайтед
Уэйн Руни / фото: ФК ДС Юнайтед

Форвард ДС Юнайтед Юнайтед Уэйн Руни стал героем концовки поединка матча MLS против Орландо.

Уэйн Руни стал настоящим героем матча MLS против Орландо.

Уже в компенсированное арбитром время при счете 2:2 голкипер ДС Юнайтед пошел на подачу углового. Игроки Орландо выбили мяч и организовали контратаку, которая должна была завершиться голом в пустые ворота.

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Иного мнения был Руни, который после невероятного рывка сумел догнать соперника и в классном подкате отобрал мяч. Сразу же после этого бывший лидер МЮ еще и выдал длинную диагональную передачу, которая стала голевой – невероятные 3:2 в пользу команды Руни.

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