Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков МЛС – Ибрагимович даже не в топ-20

Стало известно, кто из игроков МЛС получает наибольшую зарплату – рейтинг удивляет.
Самым высокооплачиваемым игроком престижной североамериканской лиги является итальянский форвард Торонто Себастьян Джовинко (7,1 млн долларов), сообщает издание Agence France-Presse.
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Стоит отметить, что одна из главных звезд МЛС – нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович занимает в этом списке лишь 28-е место. Еще один английский форвард Уэйн Руни находится на 9-м месте.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков MLS:
01. Себастьян Джовинко (Торонто) – 7.1 млн долларов
02. Майкл Брэдли (Торонто) – 6.5 млн долларов
03. Карлос Вела (Лос-Анджелес) – 6.3 млн долларов
04. Бастиан Швайнштайгер (Чикаго) - 6.1 млн долларов
05. Джованни дос Сантос (Лос-Анджелес Гэлакси) – 6 млн долларов
06. Давид Вилья (Нью-Йорк Сити) – 5.6 млн долларов
07. Джози Алтидор (Торонто) – 5 млн долларов
08. Игнасио Пьятти (Монреаль Импакт) – 4.7 млн долларов
09. Уэйн Руни (Д С Юнайтед) – 2.8 млн долларов
10. Тим Ховард (Колорадо Рэпидз) – 2.5 млн долларов.