Руні не збирається повертатись у Європу на час міжсезоння в MLS

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні заявив, що не розглядає варіант з орендою в один із європейських клубів на час перерви в MLS.

Нагадаємо, регулярний сезон в MLS закінчується у жовтні, після чого триває стадія плей-офф, що завершується у грудні. Після цього до березня у чемпіонаті триває міжсезоння, на час якого відомі гравці часто вирушають в оренду у європейські клуби.

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Проте екс-зірка МЮ та збірної Англії Вейн Руні, який захищає кольори ДС Юнайтед, не розглядає такого варіанту.

"Я не збираюся їхати в оренду взимку під час перерви в MLS. Думаю, що присвячу себе ДС Юнайтед. У міжсезоння залишуся в США, щоб проводити більше часу зі своїми дітьми, які ходять до місцевої школи. Повернуся до Англії тільки під час різдвяних канікул, щоб побачитися з сім'єю і друзями.

Я не думаю, що буде правильно літати туди-назад і виступати в оренді за іншу команду", – цитує Руні ESPN.

Нагадаємо, Руні виступає за ДС Юнайтед з липня цього року. 33-річний англієць вже забив 12 голів.

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