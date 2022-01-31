"Ириски" после двух недель поисков определились с новым тренером. Им стал легенда Челси Фрэнк Лэмпард.

43-летний специалист возглавил мерсисайдцев, передает пресс-служба клуба . Стороны окончательно согласовали все детали дальнейшего сотрудничества.

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Лэмпард поставил свою подпись под контрактом до конца сезона 2023/24. Очевидно, главной задачей легенды Челси будет спасти Эвертон от вылета в текущей кампании. Сейчас команду Виталия Миколенко отделяют от опасной зоны всего 4 зачетных балла, а в последних 5-ти турах АПЛ она набрала один пункт.

На тренерском мостике Эвертона Фрэнк Лэмпард заменил Рафаэля Бенитеса, проработавшего всего полгода. Именно испанец был инициатором подписания защитника сборной Украины.

Заметим, что "ириски" – уже третий коллектив в тренерской карьере Фрэнка. Начинал он ее в Дерби Каунти (2018-2019), а продолжил в Челси (2019-2021). "Синие" в первом сезоне с ним финишировали четвертыми, но затем они забуксовали, а легенду уволили. На его место пришел Томас Тухель.

Следовательно, Лэмпард уже почти год остается без работы. По разным причинам он раньше не возглавил Кристал Пэлас, Астон Виллу и Норвич.

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