Дерби Каунти во второй раз наказан за неплатежеспособность – команда Руни снова в минусе
Английский Дерби Каунти столкнулся с очередной потерей очков из-за нарушения финансовых правил предыдущим руководством "баранов".
Дербиширцы потеряли 9 очков в турнирной таблице Чемпионшипа, сообщает Sky Sports.
Кэрролл подписал нетипичный контракт с клубом Чемпионшипа
"Бараны" получили наказание за нарушение регламентной нормы по доходности и финансовой стабильности. Ранее с Дерби сняли 12 очков за введение временной администрации. Кризисные менеджеры, управляющие клубом без собственника, согласились на новый штраф. Кроме снятия девяти пунктов, наказание также предусматривает условное взыскание еще на 3 очка на случай повторения нарушений.
Отметим, что Дерби Каунти остался на последней строчке Чемпионшипа. Теперь в активе подопечных Уэйна Руни -3 очка. До спасительной позиции – 18 баллов.
Явление диаманта Гудисона, роскошный дебют в Лиге чемпионов, падение "вечных" рекордов: 5 памятных моментов карьеры Руни