Дербиширцы потеряли 9 очков в турнирной таблице Чемпионшипа, сообщает Sky Sports.

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"Бараны" получили наказание за нарушение регламентной нормы по доходности и финансовой стабильности. Ранее с Дерби сняли 12 очков за введение временной администрации. Кризисные менеджеры, управляющие клубом без собственника, согласились на новый штраф. Кроме снятия девяти пунктов, наказание также предусматривает условное взыскание еще на 3 очка на случай повторения нарушений.

Отметим, что Дерби Каунти остался на последней строчке Чемпионшипа. Теперь в активе подопечных Уэйна Руни -3 очка. До спасительной позиции – 18 баллов.

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