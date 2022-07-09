После ухода из Дерби Каунти Руни может поработать в бывшем клубе – американском ДС Юнайтед, сообщает Daily Mail.

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В настоящее время бывший клуб легендарного экс-форварда занимает предпоследнее место в Восточной конференции. За время игровой карьеры, Руни сыграл в 50 матчах за ДС Юнайтед, у которых отличился 36 голами.

Дерби Каунти, который возглавлял Уэйн до конца текущего сезона, вылетел из Чемпионшипа. Кроме этого, у клуба есть серьезные проблемы с финансами.

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