Після відходу з Дербі Каунті Руні може попрацювати у колишньому клубі – американському ДС Юнайтед, повідомляє Daily Mail.

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Наразі колишній клуб легендарного екс-форварда посідає передостаннє місце у Східній конференції. За часи ігрової кар'єри, Руні зіграв у 50 матчах за ДС Юнайтед, у яких відзначився 36 голами.

Дербі Каунті, який очолював Вейн до кінця поточного сезону, вилетів з Чемпіоншипа. Окрім цього, клуб має серйозні проблеми з фінансами.

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