Легенда МЮ написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает пресс-служба "баранов".

Руни намекнул на готовность возглавить Манчестер Юнайтед

Руни возглавил Дерби в январе прошлого года. В первом сезоне тренер-дебютант смог сохранить прописку в Чемпионшипе, однако летом клуб ждали большие неприятности. Из-за долгов Дерби лишили 21 очка и наложили существенные ограничения на ведение трансферов. Даже в такой ситуации Руни остался и мог сотворить чудо. "Бараны" до последних туров боролись за выживание, но сдались и отстали на 7 очков от спасительного места. Если бы не штраф, то команда спокойно финишировала бы на 17-й строчке из 24-х.

Добавим, что зимой 36-летнего Руни сватали на тренерский мостик Эвертона, однако в итоге "ириски" сделали ставку на Фрэнка Лэмпарда.

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