Румменигге сделал заявление по Сане

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с трансфером хавбека Манчестер Сити Лероя Сане.

"Нет, трансфера не будет. Все знают, что означает разрыв крестообразных связок, как долго игрок не может выступать после такого повреждения. Сане – игрок \Манчестер Сити.

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То, что он будет проходить лечение у Кристиана Финка (у которого лечились двое игроков Баварии), ничего не означает. Если он решил обратиться к Финку, то это его решение. Возможно, предварительно он проконсультировался с тренерским штабом сборной", – цитирует Румменигге Sport Bild.

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