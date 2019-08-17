Бавария и Барселона официально согласовали аренду Коутиньо

Бразильский хавбек все же покинет чемпионов Испании этим летом.

Бавария и Барселона согласовали переход Филиппе Коутиньо на правах аренды, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

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Соглашение рассчитано на сезон 2019/20, после которого чемпионы Германии получат право выкупа бразильца. В ближайшие дни Коутиньо прибудет в Мюнхен для улаживания финальных деталей сделки и медосмотра.

"Могу подтвердить, что я и спортивный директор были в Барселоне в среду и достигли соглашения как с клубом, так и с игроком", – заявил председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге.

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Напомним, Коутиньо перешел в Барселону из Ливерпуля зимой 2018 года, однако так и не смог стать лидером каталонцев. В 76 матчах за "блаугранас" 27-летний хавбек отличился 21 голом.