Румменигге предложил Швайнштайгеру вернуться в Баварию

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что предложил Бастиану Швайнштайгеру вернуться в мюнхенский клуб.

"Бавария всегда заинтересована в том, чтобы связать бывших игроков с клубом. Я хотел бы видеть Бастиана Швайнштайгера в команде. Знаю, когда-нибудь он вернется в Мюнхен.

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Прощальный матч Швайнштайгера – один из самых эмоциональных моментов прошлого года. Болельщики были очень рады увидеть своего кумира снова на родном стадионе.

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Мы с Бастианом постоянно пишем друг другу сообщения, иногда созваниваемся. Я сказал ему подумать над вариантом с возвращением в Баварию. Думаю, если это покажется ему привлекательным, он вернется", – цитирует Румменигге Abendzeitung.