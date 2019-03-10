toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ШАХТЕР - КАРПАТЫ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Румменигге предложил Швайнштайгеру вернуться в Баварию

12:31 70 Читати українською
Румменигге предложил Швайнштайгеру вернуться в Баварию
Бастиан Швайнштайгер в Баварии / Соцсети

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что предложил Бастиану Швайнштайгеру вернуться в мюнхенский клуб.

"Бавария всегда заинтересована в том, чтобы связать бывших игроков с клубом. Я хотел бы видеть Бастиана Швайнштайгера в команде. Знаю, когда-нибудь он вернется в Мюнхен.

Бавария близка к подписанию молодого вингера Лилля Пепе

Прощальный матч Швайнштайгера – один из самых эмоциональных моментов прошлого года. Болельщики были очень рады увидеть своего кумира снова на родном стадионе.

Бавария составит конкуренцию Манчестер Юнайтед в борьбе за Дибалу

Мы с Бастианом постоянно пишем друг другу сообщения, иногда созваниваемся. Я сказал ему подумать над вариантом с возвращением в Баварию. Думаю, если это покажется ему привлекательным, он вернется", – цитирует Румменигге Abendzeitung.

Теги
Карл-Хайнц Румменигге Бастиан Швайнштайгер Бастиан Швайнштайгер Бавария Бавария Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
8
мин
Шахтер
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук