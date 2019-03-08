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Бавария близка к подписанию молодого вингера Лилля Пепе

20:46 9 Читати українською
Бавария близка к подписанию молодого вингера Лилля Пепе
Николя Пепе / ФК Лилль

Вингер Лилия Николя Пепе, скорее всего, в следующем сезоне продолжит карьеру в Баварии.

Бавария в шаге от завершения трансфера вингера Лилия Николя Пепе, сообщает Le10Sport.

Роббен не поможет Баварии в матче с Ливерпулем, хотя хавбек накануне восстановился от травмы

Мюнхенцы активно ищут замену ветеранам Арьену Роббену и Франку Рибери, и француз является приоритетной целью "Рекордмайстера". Также в игроке заинтересованы Барселона и ПСЖ.

В текущем сезоне Лиги 1 Пепе уже успел забить 16 голов и отдать 8 голевых передач.

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Германия Лилль Лилль Трансферы Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Германии Николя Пепе Николя Пепе Бавария Бавария
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