Бавария близка к подписанию молодого вингера Лилля Пепе

Вингер Лилия Николя Пепе, скорее всего, в следующем сезоне продолжит карьеру в Баварии.

Бавария в шаге от завершения трансфера вингера Лилия Николя Пепе, сообщает Le10Sport.

Роббен не поможет Баварии в матче с Ливерпулем, хотя хавбек накануне восстановился от травмы

Мюнхенцы активно ищут замену ветеранам Арьену Роббену и Франку Рибери, и француз является приоритетной целью "Рекордмайстера". Также в игроке заинтересованы Барселона и ПСЖ.

В текущем сезоне Лиги 1 Пепе уже успел забить 16 голов и отдать 8 голевых передач.

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