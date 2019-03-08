Бавария близка к подписанию молодого вингера Лилля Пепе

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"У футболі можливо все, крім камбеку Динамо", або Шевченко повернувся: англійські ЗМІ про матч киян з Челсі в ЛЄ
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ФИФА отказала в приостановлении наказания Челси на время рассмотрения апелляции – трансферный бан в силеАнглия — 17:35 45
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Челси – Динамо: Виллиан 10 лет спустя, конец 27-матчевой суперсерии, или Как пропускали – шокирующий фотофактЛига Европы — 14:03 522