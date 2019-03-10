toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - КАРПАТИ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Румменігге запропонував Швайнштайгеру повернутись у Баварію

12:31 558 Читать на русском
Румменігге запропонував Швайнштайгеру повернутись у Баварію
Бастіан Швайнштайгер у Баварії / Соцмережі

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге розповів, що запропонував Бастіану Швайнштайгеру повернутись у мюнхенський клуб.

"Баварія завжди зацікавлена у тому, щоб зв'язати колишніх гравців з клубом. Я хотів би бачити Бастіана Швайнштайгера в команді. Знаю, коли-небудь він повернеться в Мюнхен.

Баварія близька до підписання молодого вінгера Лілля Пепе

Прощальний матч Швайнштайгера – один з найбільш емоційних моментів минулого року. Вболівальники були дуже раді побачити свого кумира знову на рідному стадіоні.

Баварія складе конкуренцію Манчестер Юнайтед у змаганні за Дибалу

Ми з Бастианом постійно пишемо один одному повідомлення, іноді телефонуємо один одному. Я сказав йому подумати над варіантом з поверненням у Баварію. Думаю, якщо це здасться йому привабливим, він повернеться", – цитує Румменігге Abendzeitung.

Теги
Карл-Хайнц Румменігге Бастіан Швайнштайґер Бастіан Швайнштайґер Баварія Баварія Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
21
хв
Шахтар
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук