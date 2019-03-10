Румменігге запропонував Швайнштайгеру повернутись у Баварію

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге розповів, що запропонував Бастіану Швайнштайгеру повернутись у мюнхенський клуб.

"Баварія завжди зацікавлена у тому, щоб зв'язати колишніх гравців з клубом. Я хотів би бачити Бастіана Швайнштайгера в команді. Знаю, коли-небудь він повернеться в Мюнхен.

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Прощальний матч Швайнштайгера – один з найбільш емоційних моментів минулого року. Вболівальники були дуже раді побачити свого кумира знову на рідному стадіоні.

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Ми з Бастианом постійно пишемо один одному повідомлення, іноді телефонуємо один одному. Я сказав йому подумати над варіантом з поверненням у Баварію. Думаю, якщо це здасться йому привабливим, він повернеться", – цитує Румменігге Abendzeitung.