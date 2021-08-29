Норвежец был приоритетным кандидатом для ПСЖ, который искал экстренную замену Килиану Мбаппе, но сам Холанд не заинтересован в переходе, утверждает журналист Руди Галетти.

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По его информации, 21-летний форвард, как планировал, проведет еще один сезон в Дортмунде, после чего его приоритетом будет трансфер в Реал. По иронии судьбы, в Мадриде он может объединиться с Мбаппе, которого должен был заменить.

Добавим, что следующим летом в контракте Холанда становится активной опция выкупа за 75 млн евро, которая может вырасти до 90 млн благодаря бонусам. В текущем сезоне норвежец уже успел провести 4 матча, в которых отметился 5 голами и 3 ассистами.

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