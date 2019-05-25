Румменигге: Бавария не ведет переговоры с Манчестер Сити по Сане, сначала нужно убедить игрока

Глава правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал, на какой стадии находится трансфер Сане в мюнхенский клуб.

"До сих пор не было никаких переговоров. Сане – интересный игрок. Мы будем стараться его приобрести, но для начала следует убедить самого футболиста", – цитирует Румменигге Bild.

Бавария сделала первое предложение Манчестер Сити по Сане

Напомним, Бавария заинтересована в подписании вингера Манчестер Сити Лероя Сане, а президент клуба недавно подтвердил, что мюнхенцы действительно работают над трансфером немецкого вингера.

Румменигге не сомневается, кто будет тренировать Баварию в следующем сезоне

К слову, в текущем сезоне в активе Лероя Сане 47 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, где немец забил 16 голов и отдал 18 результативных передач.