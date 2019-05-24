Румменигге не сомневается, кто будет тренировать Баварию в следующем сезоне

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о замене Нико Ковача на тренерском мостике немецкого гранда.
"Было бы безумием привязывать вопрос о будущем Ковача к одной игре. У нас нет с ним никаких проблем. Все просто. Никто не сомневается, что он будет нашим тренером в следующем сезоне.
Бавария хочет пригласить Аллегри
Нынешнюю кампанию можно считать успешной для Нико, учитывая, что он возглавляет Баварию первый год. Пока он молод и относительно неопытный специалист", – приводит слова Румменигге Bild.
В текущем сезоне Бавария стала чемпионом Бундеслиги, а также имеет шанс завоевать Кубок Германии. Лигу чемпионов мюнхенцы покинули на стадии 1/8 финала, уступив Ливерпулю.
Найгірший клуб АПЛ отримує з трансляцій більше, ніж чемпіон Німеччини – чому Бундесліга не може конкурувати з англійцями