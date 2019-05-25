Румменігге: Баварія не веде переговори з Манчестер Сіті щодо Сане, спершу треба переконати гравця

Очільник правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге розповів, на якій стадії перебуває трансфер Сане у мюнхенський клуб.

"Досі не було ніяких переговорів. Сане – цікавий гравець. Ми будемо старатись його придбати, але для початку слід переконати самого футболіста", – цитує Румменігге Bild.

Баварія зробила першу пропозицію Манчестер Сіті щодо Сане

Нагадаємо, Баварія зацікавлена у підписанні вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане, а президент клубу нещодавно підтвердив, що мюнхенці дійсно працюють над трансфером німецького вінгера.

Румменігге не сумнівається, хто тренуватиме Баварію в наступному сезоні

До слова, у поточному сезоні в активі Лероя Сане 47 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах, де німець забив 16 голів та віддав 18 результативних передач.