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Бавария сделала первое предложение Манчестер Сити по Сане

24 мая 12:59 259 Читати українською
Бавария сделала первое предложение Манчестер Сити по Сане
Лерой Сане / Reuters

Мюнхенская Бавария серьезно настроена на трансфер вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

Чемпион Германии готов заплатить 70 млн фунтов, сообщает The Guardian.

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Бавария пытается понять, заинтересован ли Манчестер Сити в дальнейших переговорах. Мюнхенцы готовы к тому, что первое предложение "горожане" могут отклонить. Если Сити проявит интерес к продаже игрока сборной Германии, то Бавария пойдет на увеличение суммы за Сане.

Ранее президент немецкого гранда Ули Хёнесс подтвердил заинтересованность в трансфере 23-летнего игрока.

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Трансферы Бавария Бавария Лерой Сане Лерой Сане Манчестер Сити Манчестер Сити Германия
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