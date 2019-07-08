Бавария официально представила Лукаса Эрнандеса

Защитник Лукас Эрнандес присоединился к мюнхенской команде.

Защитник Лукас Эрнандес официально представлен в статусе игрока Баварии, сообщает твиттер мюнхенцев.

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"Я обязательно отдам все, чтобы как можно скорее начать борьбу за титулы вместе с командой. Я буду сражаться за футболку на поле.

Бавария – одна из лучших команд в мире. Мюнхенцы борются за чемпионство и Кубок ежегодно, а также всегда играют в Лиге чемпионов. Это знают все в Европе", – поделился Лукас Эрнандес на пресс-конференции.

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