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Руководство Металлиста 1925 прокомментировал заявление Валяева о желании уйти в отставку

12:49 210 Читати українською
Руководство Металлиста 1925 прокомментировал заявление Валяева о желании уйти в отставку
Сергей Стороженко / фото из соцсетей

Основатель ФК Металлист 1925 Сергей Стороженко прокомментировал заявление главного тренера харьковской команды Сергея Валяева о желании подать в отставку.

"Мы, основатели клуба, не делаем действий, которые могли бы навредить нашему детищу. Мы всячески оберегаем его, осознавая ответственность перед всеми болельщиками и изучаем любые риски, угрожающие нам всем. Тем более, мы не опускаемся к произволу в отношениях с кем бы то ни было.

"Со стороны некоторых людей нет уважения", – Валяев хочет уйти из Металлиста 1925

Мы готовы к открытому диалогу, уважительной дискуссии. Нам нечего скрывать, поэтому мы немедленно, прошу это отметить, опубликовали послематчевом интервью Сергея Валяева.

Мне очень понравилось предложение провести встречу болельщиков с учредителями и тренерами во главе с Сергеем Валяевым. Хорошо бы провести такую ​​встречу до матча следующего тура.

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Но чтобы все были готовы к такой встрече, я хочу заявить следующее. Руководители клуба и его владельцы приветствуют громкое заявление Сергея Валяева и надеются, что он раскроет на этой встрече или в любой другой удобный для него время все нюансы пренебрежительного отношения к нему руководства клуба и назовет конкретных лиц, допустивших такое неуважение", –цитирует Стороженко официальный сайт ФК Металлист 1925.

Первая лига4 турДнепр-Арена (Днепр)

СК Днепр-1 - Металлист 1925: Суббота 11 августа 2018

СК Днепр-1
Матч окончен
0 : 2
Металлист 1925
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Теги
Первая лига Сергей Стороженко Металлист 1925 Металлист 1925 Сергей Валяев Сергей Валяев СК Днепр-1 - Металлист 1925
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