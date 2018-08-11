Первая лига: Металлист 1925 на выезде победил СК Днепр-1

Харьковчане нанесли днепрянам первое поражение в сезоне.

В центральном матче тура встречались СК-Днепр-1 и Металлист 1925. Харьковчане оказались сильнее подопечных Михайленко и победили со счетом 2:0.

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Открыл счет в матче Поспелов на 39-й минуте матча, забив гол головой после розыгрыша стандартного положения.

Удвоил преимущество харьковчан Сула уже после перерыва. На 55-й минуте Синица совершил хороший проход по флангу и отдал передачу на Сулу, который точно ударил в угол ворот СК Днепр-1.

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Чемпионат Украины. Первая лига, 4 тур

СК Днепр-1 – Металлист 1925 – 0:2

Голы: Поспелов, 39, Сула, 55