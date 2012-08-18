Керівництво Металіста 1925 прокоментувало заяву Валяєва про бажання піти у відставку

Засновник ФК Металіста 1925 Сергій Стороженко прокоментував заяву головного тренера харківської команди Сергія Валяєва про бажання подати у відставку.

"Ми, засновники клубу, не робимо дій, які могли б зашкодити нашому дітищу. Ми всіляко оберігаємо його, усвідомлюючи відповідальність перед усіма вболівальниками і вивчаємо будь-які ризики, що загрожують нам усім. Тим більше, ми не опускаємося до свавілля у відносинах з ким би то не було.

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Ми готові до відкритого діалогу, поважної дискусії. Нам нема чого приховувати, саме тому ми негайно, прошу на цьому наголосити, опублікували післяматчеве інтерв'ю Сергія Валяєва.

Мені дуже сподобалася пропозиція провести зустріч уболівальників з засновниками та тренерами на чолі з Сергієм Валяєвим. Добре було б провести таку зустріч до матчу наступного туру.

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Але щоб всі були готові до такої зустрічі, я хочу заявити наступне. Керівники клубу і його власники вітають гучну заяву Сергія Валяєва і сподіваються, що він розкриє на цій зустрічі або в будь-який інший зручний для нього час всі нюанси зневажливого ставлення до нього керівництва клубу та назве конкретних осіб, які допустили таку неповагу" – цитує Стороженка офіційний сайт ФК Металіст 1925.