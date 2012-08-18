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Керівництво Металіста 1925 прокоментувало заяву Валяєва про бажання піти у відставку

12:49 641 Читать на русском
Керівництво Металіста 1925 прокоментувало заяву Валяєва про бажання піти у відставку
Сергій Стороженко / фото із соцмереж

Засновник ФК Металіста 1925 Сергій Стороженко прокоментував заяву головного тренера харківської команди Сергія Валяєва про бажання подати у відставку.

"Ми, засновники клубу, не робимо дій, які могли б зашкодити нашому дітищу. Ми всіляко оберігаємо його, усвідомлюючи відповідальність перед усіма вболівальниками і вивчаємо будь-які ризики, що загрожують нам усім. Тим більше, ми не опускаємося до свавілля у відносинах з ким би то не було.

"З боку деяких людей немає поваги", – Валяєв хоче піти з Металіста 1925

Ми готові до відкритого діалогу, поважної дискусії. Нам нема чого приховувати, саме тому ми негайно, прошу на цьому наголосити, опублікували післяматчеве інтерв'ю Сергія Валяєва.

Мені дуже сподобалася пропозиція провести зустріч уболівальників з засновниками та тренерами на чолі з Сергієм Валяєвим. Добре було б провести таку зустріч до матчу наступного туру.

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Але щоб всі були готові до такої зустрічі, я хочу заявити наступне. Керівники клубу і його власники вітають гучну заяву Сергія Валяєва і сподіваються, що він розкриє на цій зустрічі або в будь-який інший зручний для нього час всі нюанси зневажливого ставлення до нього керівництва клубу та назве конкретних осіб, які допустили таку неповагу" – цитує Стороженка офіційний сайт ФК Металіст 1925.

Перша ліга4 турДніпро-Арена (Дніпро)

СК Дніпро-1 - Металіст 1925: Субота 11 серпня 2018

СК Дніпро-1
Матч завершено
0 : 2
Металіст 1925
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Перша ліга Сергій Стороженко Металіст 1925 Металіст 1925 Сергій Валяєв Сергій Валяєв СК Дніпро-1 - Металіст 1925
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