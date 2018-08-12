"Со стороны некоторых людей нет уважения", – Валяев хочет уйти из Металлиста 1925

Главный тренер Металлиста 1925 Сергей Валяев после победы над Днепром-1 заявил, хочет хочет написать заявление об отставке с поста наставника команды.

"Сегодня была боевая игра, но несмотря на победу, я, скорее всего, напишу заявление об уходе из команды. Есть какие-то вещи футбольные и нефутбольные, которые выбивают землю из-под ног, и я так не могу работать.

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Было желание уйти из команды еще перед матчем против Волыни, но я взял паузу. Ничего не изменилось. Вижу отношение ко мне и буду разговаривать с руководством, стоит ли мне здесь оставаться. Со стороны некоторых людей нет уважения.

Наши футболисты – молодцы, я им благодарен. Они проявили характер, как настоящие мужики, но в такой обстановке мне очень трудно работать. С такой "поддержкой", как у меня – очень трудно", – цитирует Валяева официальный сайт СК Днепр-1.