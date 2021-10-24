В матче 12-го тура Мариуполь на выезде уступил Вересу со счетом 0:2 и остался на последней строчке турнирной таблицы УПЛ.

Маркевичу дали два матча, чтобы реанимировать Мариуполь – на замену наставнику уже есть два неожиданных кандидата

По сообщению Meta Ratings, боссы "азовцев" не выдвигали главному тренеру команды Остапу Маркевичу никаких ультиматумов, несмотря на такую ​​длительную серию неудач. Наставник останется у руля мариупольцев – кредит доверия к специалисту со стороны клубного руководства не исчерпан.

Напомним, ранее в СМИ распространялась информация о том, что Mаркевич будет уволенн, если его подопечные в матчах 12-го и 13-го туров, с Вересом и Динамо соответственно, не наберут хотя бы четыре очка. Никто таких условиях, по данным источника из азовского клуба, перед ним не выдвигал.

Верес с дублем Шестакова уверенно одолел Мариуполь и приблизил отставку Маркевича