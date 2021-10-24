У матчі 12-го туру Маріуполь на виїзді поступився Вересу з рахунком 0:2 і залишився на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Маркевич має два матчі, аби реанімувати Маріуполь – на заміну наставнику "азовців" вже є два несподіваних кандидати

За повідомленням Meta Ratings, боси "азовців" не висували до головного тренера команди Остапа Маркевича жодних ультиматумів, незважаючи на таку тривалу серію невдач. Наставник залишиться біля керма маріупольців – кредит довіри до фахівця з боку клубного керівництва не вичерпаний.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширювалась інформація про те, що Mаркевича буде звільнено, якщо його підопічні в матчах 12-го і 13-го турів, з Вересом та Динамо відповідно, не наберуть хоча б чотири очки. Ніхто таких умов, за даними джерела з азовського клубу, перед ним не висував.

Верес із дублем Шестакова впевнено здолав Маріуполь і наблизив відставку Маркевича