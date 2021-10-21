Руководство Мариуполя установило для главного тренера команды Остапа Маркевича своеобразный дедлайн, чтобы исправить турнирную ситуацию, сообщает "ТаТоТаке".

Маркевич: В Мариуполе все понимают, в какой ситуации мы оказались

У 43-летнего наставника есть два матча, чтобы доказать свою профпригодность. Впереди у "азовцев" выездной поединок с Вересом и домашняя встреча с Динамо. От этих игр и будет зависеть дальнейшая судьба Маркевича в команде.

Боссы мариупольцев уже даже нашли две потенциальные кандидатуры на замену коучу – среди претендентов называют Романа Санжара и наставника молодежной команды Шахтера Оскара Ратулутру.

Напомним, после 11-ти туров Мариуполь занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, имея в своем активе лишь 4 очка.

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