Маркевичу дали два матча, чтобы реанимировать Мариуполь – на замену наставнику уже есть два неожиданных кандидата
Похоже, кризис в негласном фарм-клубе "горняков" достиг своего пика.
Руководство Мариуполя установило для главного тренера команды Остапа Маркевича своеобразный дедлайн, чтобы исправить турнирную ситуацию, сообщает "ТаТоТаке".
Маркевич: В Мариуполе все понимают, в какой ситуации мы оказались
У 43-летнего наставника есть два матча, чтобы доказать свою профпригодность. Впереди у "азовцев" выездной поединок с Вересом и домашняя встреча с Динамо. От этих игр и будет зависеть дальнейшая судьба Маркевича в команде.
Боссы мариупольцев уже даже нашли две потенциальные кандидатуры на замену коучу – среди претендентов называют Романа Санжара и наставника молодежной команды Шахтера Оскара Ратулутру.
Напомним, после 11-ти туров Мариуполь занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, имея в своем активе лишь 4 очка.
"Будь-хто може забити їм 5": Кривцов став жертвою прокляття, але Шахтар змусить Реал страждати – іспанські ЗМІ