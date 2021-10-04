Манчестер Юнайтед продлил контракт с ассистентом Сульшера
4 октября 23:48 - Читати українською
Тренер МЮ Майк Фелан продолжит работать в лагере "красных дьяволов".
Руководство Манчестер Юнайтед продлило сотрудничество с Майком Феланом, сообщает официальный сайт клуба.
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59-летний специалист оставил свою подпись на контракте до лета 2024-го. Фелан присоединился к тренерскому штабу Сульшера в декабре 2018-го. Ранее специалист уже имел опыт работы в МЮ, работая под руководством Алекса Фергюсона (2008-2013 годы).
Напомним, именно до лета 2024-го рассчитано сотрудничество с главным тренером манкунианцев Уле Гуннаром Сульшером.
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