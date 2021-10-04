Руководство Манчестер Юнайтед продлило сотрудничество с Майком Феланом, сообщает официальный сайт клуба.

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59-летний специалист оставил свою подпись на контракте до лета 2024-го. Фелан присоединился к тренерскому штабу Сульшера в декабре 2018-го. Ранее специалист уже имел опыт работы в МЮ, работая под руководством Алекса Фергюсона (2008-2013 годы).

Напомним, именно до лета 2024-го рассчитано сотрудничество с главным тренером манкунианцев Уле Гуннаром Сульшером.

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