"Футбол – найкраще, що є у світі, але є речі набагато важливіші. Мир, здоров'я, батьківщина, освіта. У центрі Європи нині руйнуються ці цінності. І це дуже боляче.

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Ми підтримуємо українців, разом із сім'єю Боруссії Дортмунд ми вже передали Україні тонни гуманітарної допомоги, і тепер ми також хотіли б зібрати кошти для постраждалих українців", – наводить слова Ватцке прес-служба Динамо.

Нагадаємо, благодійний поєдинок Борусії і команди Луческу відбудеться у вівторок, 26 квітня, на найбільшому стадіоні Німеччини Signal Iduna Park.

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