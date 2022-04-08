"Благотворительная встреча с Динамо состоится через три дня после нашей выездной игры в Мюнхене. Но даже если бы она прошла за три дня до поединка с Баварией, мы бы точно вышли на поле.

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На данный момент нет ничего важнее, чем единение ради восстановления мира и помощи украинцам, оказавшимся в условиях гуманитарной катастрофы.

Мы рады каждому болельщику, независимо от его клубных пристрастий, и каждому человеку, который приобретет билет, чтобы помочь украинцам, которые так сильно пострадали от войны", – цитирует Розе официальный сайт Динамо.

Напомним, благотворительный поединок состоится во вторник, 26 апреля, на самом большом стадионе Германии Signal Iduna Park.

Боруссия Д в турнирной таблице Бундеслиги идет второй и сохраняет шансы сразиться за чемпионство страны.

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