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Глава спортивных проектов "1+1": Наши каналы могли подписать контракт с 7-ю клубами УПЛ еще до сборов по единому пулу

19:25 118 Читати українською
Глава спортивных проектов "1+1": Наши каналы могли подписать контракт с 7-ю клубами УПЛ еще до сборов по единому пулу
Степан Щербачев / Соцсети

Руководитель спортивных проектов "1+1 медиа" Степан Щербачев рассказал, почему его телеканалы не участвовали в тендере на телеправа УПЛ.

"Как вы знаете, публично тендер по продаже прав на трансляции матчей Премьер-лиги был объявлен, но он с треском провалился. Многие задают вопрос: почему "1+1 media" не принимали участия в этом тендере? Ответ прост: мы не хотим легализировать передачу прав в одни руки.

После провала тендера маски были сброшены, а нам поступило предложение – передать деньги, которые мы платим клубам, в Премьер-лигу, чтобы таким образом получить право транслировать матчи этих клубов. Но никто не мог четко ответить, что за это получат наши партнеры.

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Собрание Премьер-лиги состоялось 12 июня. Я предложил пригласить меня на эту встречу, чтобы я смог лично объяснить клубам нашу позицию и реалии нынешнего ТВ. Но приглашения так и не дождался. Де-факто по вопросу пула все голосования были проведены с нарушениями.

Песня о тендере замолчала окончательно. Остался разве что один куплет – мы передадим все права на каналы "Футбол 1/2". К сведению. До этих сборов к нам, кроме клубов, с которыми мы работаем годами, обратились еще несколько, поэтому мы спокойно могли подписать договоры с семью клубами.

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Как я уже говорил ранее, сегодня в Премьер-лиге нет легитимного большинства. Решение должно быть принято двумя третями голосов. Сегодня уже пять голосов против", – передает слова Щербачёва издание Фраза со ссылкой на журнал Футбол.

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УПЛ Канал 2+2 Степан Щербачев телевидение
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