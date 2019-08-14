"Тендер УПЛ напоминал шулерскую игру", – Цыганык рассказал о закулисье единого телепула

Известный журналист Игорь Цыганык рассказал о деталях переговоров относительно единого телепула УПЛ.

"Учитывая то, что сейчас говорит Томас Гримм, я считаю, что все его программные объявления – это просто попытка замылить глаза и передать права на весь украинский футбол в одни руки. Все, что он обещал – не исполнилось.

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Когда стало понятно, что компания 1+1 имеет шансы выиграть тендер на производство всех поединков чемпионата Украины, то этот тендер почему-то отменили. Неудача с первым тендером немного остановила представителей 1+1, ведь начались какие-то движения не в ту сторону.

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Кроме того, УПЛ выбирала партнера среди иностранных компаний, чтобы сделать пакетирования. Этот партнер должен был сделать пакетирование, чтобы сделать продукт интересным и продать его как можно больше. Кандидатов было несколько, но выиграла очень близкая компания к Томасу Гримму", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.