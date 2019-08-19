Керівник спортивних проектів "1+1": Наші канали могли підписати угоду з 7-ма клубами УПЛ ще до зборів щодо єдиного пулу

Керівник спортивних проектів "1+1 медіа" Степан Щербачов розповів, чому його телеканали не брали участь у тендері щодо телеправ на УПЛ.

"Як ви знаєте, публічно тендер з продажу прав на трансляції матчів Прем'єр-ліги був оголошений, але він з тріском провалився. Багато хто задає питання: чому "1+1 media" не брали участі в цьому тендері? Відповідь проста: ми не хочемо легалізувати передачу прав в одні руки.

Після провалу тендера маски були скинуті, а нам надійшла пропозиція – передати гроші, які ми платимо клубам, в Прем'єр-лігу, щоб таким чином отримати право транслювати матчі цих клубів. Але ніхто не міг чітко відповісти, що за це отримають наші партнери.

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Збори Прем'єр-ліги відбулися 12 червня. Я запропонував запросити мене на цю зустріч, щоб я зміг особисто пояснити клубам нашу позицію і реалії нинішнього ТБ. Але запрошення так і не дочекався. Де-факто з питання пулу всі голосування були проведені з порушеннями.

Пісня про тендер замовкла остаточно. Залишився хіба що один куплет – ми передамо всі права на канали "Футбол 1/2". До відома. До цих зборів до нас, крім тих клубів, з якими ми працюємо роками, звернулися ще кілька, тому ми спокійно могли підписати договори з сімома клубами.

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Як я вже говорив раніше, сьогодні в Прем'єр-лізі немає легітимної більшості. Рішення має бути схвалено двома третинами голосів. Сьогодні вже п'ять голосів проти", – передає слова Щербачова видання Фраза з посиланням на журнал Футбол.