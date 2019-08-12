Гримм шокирован заявлениями Динамо о возможном выходе из УПЛ – конфликт вокруг телепула может дойти до суда

Президент УПЛ Томас Гримм серьезно настроен решить вопрос с единым телепулом.

Напомним, телеканалы "Футбол 1/2" рассчитывали стать единственным транслятором УПЛ, однако сразу 5 клубов решили подписать контракт "2+2". Впрочем, глава Премьер-лиги Томас Гримм настроен решить ситуацию.

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"Клубы, которые подписали личные контракты с трансляторами, сделали это незаконно. На неделе они получат от нас письма, чтобы согласовать вопрос с телепулом. Мы открыты для обсуждения, но если этот вопрос не решится - будут последствия. Пойти в суд? Это один из вариантов".

Кроме того, Гримм удивлен заявлениями Игоря Суркиса о готовности даже снять Динамо с УПЛ.

"Мы шокированы таким отношением. Санкции, которые мы должны наложить, не будут касаться этого. Я защищаю интересы клубов и мы должны следовать решению сборов. Если такое произойдет, чемпионат ощутит серьезные последствия", – цитирует Гримма Footballhub.

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