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Руководитель Ливерпуля – о результатах команды: Мы еще ничего не достигли

6 февраля 23:43 15 Читати українською
Руководитель Ливерпуля – о результатах команды: Мы еще ничего не достигли
Ливерпуль / Фото из открытых источников

Председатель правления Ливерпуля Том Вернер в восторге от уверенного продвижения своей команды.

"Мне стоит ущипнуть себя. Однако мы все еще не закончили дело. Я всем говорю, что сейчас нужно наслаждаться, потому что я очень ценю наши текущие результаты.

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Уровень конкуренции в АПЛ настолько высок, что кажется, будто в определенный момент наступит неудачный день. Но пока этого не произошло, за что Клопп заслуживает большой похвалы. Очевидно, что команда еженедельно играет на пике возможностей. Пока мы еще ничего не достигли, но в конце сезона придет время, чтобы наслаждаться", – сказал Вернер в комментарии изданию BBC Sport.

Напомним, Ливерпуль как никогда близок к завоеванию чемпионства: команда уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – Манчестер Сити – на 22 очка.

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