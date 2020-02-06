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Керівник Ліверпуля – про результати команди: Ми ще нічого не досягли

6 лютого 23:43 108 Читать на русском
Керівник Ліверпуля – про результати команди: Ми ще нічого не досягли
Ліверпуль / Фото з відкритих джерел

Голова правління Ліверпуля Том Вернер у захваті від впевненого поступу своєї команди.

"Мені варто вщипнути себе. Однак, ми все ще не закінчили справу. Я всім кажу, що зараз потрібно насолоджуватися, тому що я дуже ціную наші поточні результати.

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Рівень конкуренції в АПЛ настільки високий, що здається, ніби в певний момент настане невдалий день. Але поки-що цього не сталося, за що Клопп заслуговує великої похвали. Очевидно, що команда щотижня грає на піку можливостей. Поки що ми ще нічого не досягли, але в кінці сезону прийде час, щоб насолоджуватися", – сказав Вернер в коментарі виданню BBC Sport.

Нагадаємо, Ліверпуль як ніколи близький до здобуття чемпіонства: команда впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача – Манчестер Сіті – на 22 очки.

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