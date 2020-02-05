Ливерпуль вырвал путевку в 1/8 Кубка Англии в битве с клубом Лиги 1 – "красным" помог курьезный автогол

Повторные матчи 1/16 Кубка Англии определили список обладателей путевки в следующий раунд.

Кубок Англии, 1/16 финала, переигровки

Бирмингем – Ковентри – 1:1 (2:2, 4:1 по пен.)

Дерби – Нортхэмптон – 4:2

Кардифф – Рединг – 2:2 (3:3, 1:4 по пен.)

Ливерпуль – Шрусбери – 1:0

Гол: Вильямс, 75 (аг)

Оксфорд Юнайтед – Ньюкасл – 2:3

Голы: Келли, 84, Холланд, 90+3 – Ш. Лонгстафф, 15 Жоелинтон, 30, Сен-Максимен, 116

Ливерпуль, как и обещал Юрген Клопп, выпустил полностью дублирующий состав. Даже молодежь "красных" имела заметное преимущество над командой Лиги 1, однако ребятам Нила Кричли (тренер Ливерпуля U-23) явно не хватало холоднокоровности в финальной стадии атак.

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После перерыва натиск "красных" стал еще мощнее. Льюис и 19-летний капитан Джонс потеряли прекрасные возможности, чтобы огорчить голкипера Шрусбери, за что едва не поплатились на 59 минуте. Вингер гостей Шон Уолли четко реализовал выход один на один, однако праздник испортил VAR – офсайд. Через четверть часа сказку скромного клуба убили окончательно. Беду на свои головы навлекли сами игроки Шрусбери – защитник не нашел общий язык с голкипером (тот вышел далеко за пределы своих владений) и отправил мяч в собственные ворота. 1:0 – мерсисайдские юноши дарят выход в 1/8 финала Кубка Англии, где Ливерпуль встретится с Челси.

В других матчах Дерби одолел Нортхэмптон, Ньюкасл дожал Оксфорд в экстра-тайме, а Рединг и Бирмингем прошли своих соперников лишь в серии пенальти.

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