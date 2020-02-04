Ливерпулю стоит задуматься над продажей Салаха, – экс-форвард сборной Англии Бент

Бывший нападающий сборной Англии и и ряда английских клубов Даррен Бент считает, что Ливерпулю стоит рассмотреть варианты с продажей Мохаммеда Салаха.

"Слушайте, мы знаем, что он забивает кучу голов и является топ-игроком. Два "золотых бутса", приз лучшему игроку сезона, победа в Лиге чемпионов, без пяти минут чемпион Англии – достижение на месте. Но если говорить об игре в целом и сравнивать, например, с Мане, то я бы сказал, что Садио выглядит лучше него.

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Может, Салах и забивает больше, но посмотрите, как Мане работает на команду – он не жадный, всегда в первую очередь смотрит на партнеров и получит свою честную порцию голов. Так что Садио продавать нельзя, он очень важен. Фирмино – мы знаем, что он не забивает много голов, но он выполняет роль клея, скрепляя всю игру Ливерпуля в атаке. В своем деле он один из лучших в лиге.

Речь не о том, чтобы продать Салаха, получить 100 млн фунтов и все. Но если можно заменить его Мбаппе или, например, Санчо, то мне кажется, над этим стоит подумать", – цитирует Бента talkSPORT.

Отметим, что в текущем сезоне Салах сыграл за Ливерпуль 33 матча во всех турнирах и забил 18 голов.

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