Рух усилился бразильским атакующим полузащитником Таллесом Бренером, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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23-летний футболист подписал с коллективом Ивана Федыка трехлетнее соглашение. В новой команде бразилец будет выступать под 30-м номером.

Напомним, Таллес – воспитанник Интернасьонала и Флуминенсе. В прошлом сезоне провел за донецкую команду в УПЛ 13 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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