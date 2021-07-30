Рух подписал бразильского хавбека Олимпика Таллеса
Рух усилился бразильским атакующим полузащитником Таллесом Бренером, сообщает официальный сайт "желто-черных".
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23-летний футболист подписал с коллективом Ивана Федыка трехлетнее соглашение. В новой команде бразилец будет выступать под 30-м номером.
Напомним, Таллес – воспитанник Интернасьонала и Флуминенсе. В прошлом сезоне провел за донецкую команду в УПЛ 13 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
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