Рух підписав бразильського хавбека Олімпіка Таллеса
Рух підсилився бразильським атакувальним півзахисником Таллесом Бренером, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".
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23-річний футболіст підписав з колективом Івана Федика трирічну угоду. У новій команді бразилець виступатиме під 30-м номером.
Нагадаємо, Таллес – вихованець Інтернасьйонала і Флуміненсе. У минулому сезоні провів за донецьку команду в УПЛ 13 матчів. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
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