Уже традиционно азовцы пригласили в свою команду очередного представителя "горняков" – на этот раз выбор пал на Дениса Шостака.

Полузащитник Шахтера Денис Шостак будет выступать за Мариуполь, сообщает официальный сайт команды.

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18-летний футболист присоединился к коллективу Остапа Маркевича на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Напомним, до 2018 года Шостак был в академии Ворсклы, после чего перешел в донецкий клуб. В прошлом сезоне он провел 5 игр в юношеском чемпионате и 18 матчей (2 гола) в молодежном первенстве. В активе Дениса 7 матчей и 1 гол за юниорскую сборную Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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