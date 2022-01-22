Рух начал подготовку ко второй части сезона сразу двумя спаррингами с командами из Львовской области. Читайте отчет о матчах Футбол 24.

Контрольные матчи

Рух – Кормил – 5:1

Голы: Сыч, 6, Карабин, 32, 62, Мисик, 61, ?, 63, (аг.) – Лень, 54, (аг.)

Рух – Скала-1911 – 4:0

Голы: Микулишин, 8, (аг.), Бойчук, 33, 65, игрок на просмотре, 40

"Желто-черные" провели сразу два товарищеских матча в день, сыграв с представителями Львовщины – Кормилом и Скалой-1911. Оба поединка завершились разгромными победами. Сначала Рух перестрелял Кормил. В первом тайме Сыч и Карабин оформили комфортное преимущество. После перерыва Лень срезал мяч в свои ворота, на что Рух ответил тремя голами за 3 минуты – кроме Мысика и Карабина, в собственных воротах отличился игрок Кормила.

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Во втором поединке подопечные Кучука разбили Скалу-1911. Микулишин на 8 минуте срезал мяч в свои ворота. До перерыва Рух забил еще дважды – Бойчук и игрок на просмотре сделали преимущество разгромным. Точку во встрече поставил тот же Бойчук.

Добавим, что 29 января Рух проведет новые спарринги, соперники будут объявлены позже. Уже 30 числа "желто-черные" отправятся в Турцию на второй этап зимних сборов.

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