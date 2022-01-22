Подопечные Романа Григорчука продолжили побеждать на зимних сборах, разгромив Приштину из Косово (4:0). Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Контрольные матчи 2021/22

Черноморец – Приштина – 4:0

Голы: Цонев, 30, Русин, 32, Пожег, 70, Цитаишвили, 73

Второй поединок Черноморца под руководством Григорчука также завершился победой – на этот раз удалось разбить Приштину из Косово. Первый гол случился на 30 минуте – Цонев мощно пробил из-за пределов штрафной. А через 2 минуты Русин с острого угла удвоил преимущество одесситов.

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Второй тайм тоже подарил нам два забитых мяча. Руди Пожег на 70 минуте головой замкнул навес Цитаишвили, который через 3 минуты классным ударом в дальнюю девятку поставил точку во встрече.

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