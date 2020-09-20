Львовский Рух взял пример с Шахтера и окрасил Арену Львов в клубные цвета.

"Желто-черный" клуб забрендировал Арену Львов, украсив трибуны, стадион и раздевалку в свои цвета, сообщает Facebook Руха.

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Отметим, что львовяне планируют организовать различные мероприятия перед матчем с колосом – дебютным домашним поединком Руха в УПЛ.

К слову, матч Движение - Колос состоится уже сегодня, 20 сентября. Начало игры в 19:30.

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